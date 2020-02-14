ВОЗ не намерена делать предположений о масштабах заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 14 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает роста случаев заражения новым коронавирусом, однако не намерена делать предположения о том, каких масштабов может достичь распространение коронавируса. Об этом заявил ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, комментируя по просьбе агентства прогноз американского ученого Айра Лонджини о том, что заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли.

"Мы не узнаем, когда эта вспышка достигнет пика, до самого последнего момента в ее эволюции, - сказал Язаревич. - Вирус вновь может начать наступление после кажущегося отступления. Мы бы не хотели заниматься спекуляциями. В любом случае мы ожидаем, что поступят сообщения о большем числе случаев в Китае и других странах".

Официальный представитель ВОЗ напомнил, что за последнюю неделю "число новых подтвержденных случаев, о которых сообщается в Китае, стабилизировалось". Однако, по его словам, это обстоятельство "следует интерпретировать с крайней осторожностью", так как нынешняя вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, "все еще может пойти в любом направлении".

Агентсво Bloomberg 13 февраля привело прогноз ученого, соруководителя Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете Флориды и эксперта при ВОЗ Айра Лонджини. Он считает, что карантин способен лишь замедлить, но не остановить распространение вируса. По его мнению, в настоящий момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести к тому, что заражены будут около двух третей населения Земли. При этом, даже если будет найден способ вдвое замедлить скорость распространения вируса, инфицированными рискуют оказаться около 30% людей на планете, утверждает ученый.