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Минздрав подготовит требования к специализации врачей в сфере онкологии

Как заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, это необходимо сделать в "максимально сжатые сроки"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минздрав должен подготовить требования по профессиональной подготовке врачей в сфере онкологии. Об этом заявила в пятницу на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросу о совершенствовании онкопомощи населению вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нам необходимы здесь квалифицированные врачи. Такого специалиста невозможно подготовить за короткий период: здесь нужна полноценная специализация, а значит и изменения в требования по профессиональному образованию врачей. Предлагаем, чтобы Минздрав совместно с экспертами такие требования разработали", - сказала она.

По словам Голиковой, учитывая, что мероприятия имеют безотлагательный характер, предлагается осуществить их в "максимально сжатые сроки".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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