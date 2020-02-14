Минздрав подготовит требования к специализации врачей в сфере онкологии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минздрав должен подготовить требования по профессиональной подготовке врачей в сфере онкологии. Об этом заявила в пятницу на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина по вопросу о совершенствовании онкопомощи населению вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Нам необходимы здесь квалифицированные врачи. Такого специалиста невозможно подготовить за короткий период: здесь нужна полноценная специализация, а значит и изменения в требования по профессиональному образованию врачей. Предлагаем, чтобы Минздрав совместно с экспертами такие требования разработали", - сказала она.

По словам Голиковой, учитывая, что мероприятия имеют безотлагательный характер, предлагается осуществить их в "максимально сжатые сроки".