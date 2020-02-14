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СК: мать бросила младенца около метро в Москве из-за финансовых проблем

Ребенок находится в больнице под наблюдением врачей и специалистов

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Женщина оставила младенца около подземного перехода у станции метро "Парк Победы" в Москве из-за финансовых трудностей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ после ее допроса.

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"Следователи с участием переводчика допросили 29-летнюю женщину, оставившую 12 февраля ребенка в переходе на западе Москвы. В ходе допроса она признала вину в полном объеме и сообщила следствию, что из-за сложного материального положения приняла решение избавиться от ребенка", - сообщили в СК.

В пятницу следствие ходатайствует об аресте женщины.

В среду около подземного перехода у станции метро "Парк Победы" сотрудник метрополитена обнаружил на снегу мальчика, которому на вид два-три месяца. Он вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы. Ребенок сейчас находится в городской больнице под наблюдением врачей и специалистов, его жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Задержанная мать младенца - 29-летняя приезжая из одной из стран СНГ.

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