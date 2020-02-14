Онищенко назвал "бреднями" прогноз о заражении коронавирусом двух третей населения Земли

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заражение новым коронавирусом двух третей населения Земли невозможно, раздувать панику не нужно. Об этом заявил бывший главный санитарный врач РФ, академик Российской академии наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, комментируя прогноз американского ученого, эксперта при Всемирной организации здравоохранения Айра Лонджини.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

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"Могу поклясться: не будет две трети переболевших на планете, хватит людей пугать", - сказал он на пресс-конференции в пятницу, охарактеризовав это предположение как бредни.

Академик напомнил, что это лишь очередной тип коронавируса, прорвавший межвидовой барьер и передавшийся человеку. "Он [вирус] теперь стал нашим не противником, но во всяком случае задирается с нами. Вот два коронавируса уже были, они тоже циркулируют в человеческой среде, но как-то они проходят. Так и здесь", - сказал он.

По мнению Онищенко, внимание СМИ к этому высказыванию эксперта можно расценить как "гибридную информационную атаку", при этом к самому Лонджини академик претензий не имеет.

Ранее американский ученый, соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при университете штата Флорида и эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини выступил с прогнозом, что заражение новым коронавирусом может грозить как минимум одной трети населения Земли. Он отметил, что в настоящий момент каждый инфицированный передает вирус в среднем двум или трем людям, что может привести и к тому, что заражены будут около двух третей населения Земли.

Медицинские маски и дезинфекция рук

Ношение медицинских масок и дезинфекция рук необходимы даже без учета нового коронавируса, так как почти в сорока регионах России превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ, заявил Онищенко.

"Нужно носить, даже если бы не было коронавируса... В России их тем более нужно носить, потому что у нас в 38 субъектах превышен порог [заболеваемости гриппом и ОРВИ]. Особенно их нужно носить работникам торговли, общественного транспорта, метрополитена", - сказал он.

"Второе - использовать дезинфицирующие средства. Кухонные столы, рабочие столы, руки обработать. Приехали с работы домой - обязательно [используйте] салфетки с содержанием дезинфицирующих средств, вирусы не очень устойчивы", - добавил Онищенко.

Кроме того, заболевшим жителям регионов, где зафиксировано превышение эпидпорога, академик рекомендует не ходить в поликлинику, а вызвать врача домой. "Чтобы не разносить, пока вы будете ехать [на прием], еще два десятка людей заразите", - пояснил он.

Роспотребнадзор 11 февраля сообщил, что недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 37 субъектах России.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

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