Подписан меморандум о борьбе с мошенничеством в социальной рекламе в России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Ряд медиахолдингов, благотворительный фонд и Ассоциация коммуникационных агентств России подписали меморандум о взаимодействии с целью предотвращения рисков недобросовестных сборов денежных средств, осуществляемых посредством распространения социальной рекламы. Церемония подписания состоялась в пятницу на пресс-конференции.

В мероприятии приняли участие вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России Елена Решетова, директор по развитию благотворительного фонда "ОРБИ" Кира Смирнова и заместитель гендиректора - директор программной дирекции Общественного телевидения России Юрий Бабуров. Ранее к меморандуму присоединились ВГТРК, Газпром-медиа, СТС-Медиа, выразив свое согласие в официальных письмах.

"Меморандум содержит некий свод рекомендаций, которыми могут руководствоваться средства массовой информации, некоммерческие организации и производители социальной рекламы для того, чтобы удостовериться, убедиться, что те сборы, о которых объявляется в той или иной социальной рекламе, да и не только в социальной рекламе, являются добросовестными", - сообщила сопредседатель Координационного совета при Общественной палате (ОП) РФ по социальной рекламе и социальным коммуникациям, директор АНО "Агентство социальной информации" Елена Тополева-Солдунова.

Она отметила, что к меморандуму прилагаются рекомендации о перечне документов, которые можно запросить у той или иной некоммерческой организации "для того, чтобы убедиться, что эти сборы являются добросовестными".

"Целью меморандума является предотвращение случаев недобросовестных сборов денежных средств для достижения благотворительных и иных общественно полезных целей при распространении рекламных материалов", - говорится в документе. Кроме того, меморандум направлен на предотвращение рисков, наносящих репутационный вред добросовестным участникам благотворительной деятельности и рекламодателям.