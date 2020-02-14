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Минобрнауки подготовило предложения для федерального проекта о патриотическом воспитании

Они направлены в Минпросвещения

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России подготовило предложения для нового федерального проекта о патриотическом воспитании, в числе которых - проведение молодежных обменов для знакомства иностранцев с историей России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Там пояснили, что предложения уже направлены в Министерство просвещения, которое является ответственным исполнителем.

"Предложенные министерством в федеральный проект мероприятия касаются формирования устойчивого интереса молодежи к истории России, пропаганды патриотических ценностей среди молодежи, направленной на сохранение событий истории России; проведения международных молодежных обменов, позволяющих познакомить молодежь других стран с нашим государством, его историей, предоставляемыми возможностями", - сообщил представитель Минобрнауки.

Ранее президент поручил правительству подготовить к 1 марта 2020 года новый федеральный проект в рамках национального проекта "Образование", который будет направлен на развитие патриотического воспитания граждан России.

Новый федеральный проект станет 11-м в составе нацпроекта "Образование", на реализацию которого до 2024 года заложено в общей сложности 784,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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