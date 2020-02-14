В Госдуме в День всех влюбленных покажут фильм Юрия Дудя о ВИЧ в России

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный проблеме ВИЧ в России, в пятницу покажут в Госдуме. С такой инициативой выступил первый замглавы комитета по охране здоровья Федот Тумусов ("Справедливая Россия").

"Дудь сделал замечательный фильм, и я посчитал нужным, чтобы и депутаты могли посмотреть и обратить внимание на такую проблему", - сказал Тумусов в беседе с корреспондентом ТАСС. По его словам, приглашения были разосланы всем парламентариям. К просмотру могут присоединиться и представители СМИ, добавил он.

"Я давно со всех трибун выступаю о том, что у нас в стране есть такая проблема и она принимает характер эпидемии", - подчеркнул депутат. Как уточнил Тумусов, 21 февраля в Госдуме планируется проведение круглого стола на тему "Вопросы законодательного обеспечения профилактики и лечения ВИЧ" с участием экспертов и активистов.

Фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", опубликованный на YouTube-канале журналиста 11 февраля, рассказывает о проблемах людей, больных ВИЧ и СПИД. В нем приводятся статистические данные, согласно которым в России живет более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИД умирает около 100 человек каждый день. Дудь в своей работе подчеркивает, что она несет просветительскую и гуманитарную миссию.