Число разводов в России снизилось на 56 тыс. за 2019 год

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Количество разводов в России за 2019 году сократилось на 56 тыс. случаев относительно прошлогодних показателей. Об этом говорится в статистических данных Росстата, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Согласно данным Росстата о числе браков и разводов за январь-декабрь 2019 года и за 2018 год по субъектам Российской Федерации, в 2019 году было заключено на 24 тыс. больше браков, чем годом ранее. Число регистраций браков достигло почти 917 тыс. Количество разводов в 2019 году уменьшилось до 528 тыс., что на 56 тыс. меньше, чем в прошлом году.

"Новые семьи сейчас активно создают молодые люди в возрастной группе 25-29 лет - отголоски последнего советского бэби-бума. Этим и объясняется некоторый рост числа браков", - приводит медиаофис Всероссийской переписи населения-2020 слова заведующей лаборатории количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Елены Егоровой.

Она отмечает, что на данный момент численность россиян в возрасте 25-29 лет составляет около 10,2 млн человек, а 20-24-летних граждан всего около 7,1 млн. "Так как возраст вступления в брак растет как у женихов, так и у невест, хотелось бы надеяться на рост браков и в ближайшие годы", - сказала Егорова. Сокращение числа разводов эксперт объясняет тем, что много россиян не регистрируют отношения. "При этом, в отличие от браков, на развод люди решаются и через год, пять и двадцать лет с момента образования семьи. Так как число браков сокращается уже довольно давно, то падает и количество разводов", - полагает Егорова.

По данным Росстата, лидером по количеству зарегистрированных браков в прошлом году стала Москва - почти 80 тыс., что на 4 тыс. больше, чем в 2018 году. Число разводов, зарегистрированных в Москве, тоже снизилось. При этом число разводов выросло в пяти субъектах: в Московской области, Краснодарском крае, Удмуртии, Карелии, Чеченской республики.

Кроме того, по информации медиаофиса Всероссийской переписи населения-2020, доля мужчин в структуре населения составляет менее 50% в Ярославской, Ивановской, Тульской и Новгородской областях. В то же время больше всего мужчин от 16 и старше, не состоящих в официальном браке, проживают в Москве, Подмосковье и Краснодарском крае.