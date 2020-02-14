Онищенко считает, что в России нет эпидемии ВИЧ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Бывший главный санитарный врач РФ, академик Российской академии наук, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уверен, что об эпидемии ВИЧ-инфекции в России речь не идет.

"Считается развитая эпидемия ВИЧ, когда [заражен] один процент от всего населения страны, у каждой инфекции есть свои пороги... ВИЧ имеет свои параметры... У нас нет одного процента. Один процент от 148 [миллионов россиян] - это сколько? Нет эпидемии", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

"С первого ВИЧ-инфицированного, который был у нас в 1987 году, мы насчитали миллион [заразившихся]", - утверждает Онищенко.

Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма человека от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. Инфекция может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.

По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тыс. россиян, сообщили ранее в Минздраве.