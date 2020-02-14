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Власти Крыма за 2020 год должны завершить лицензирование 57 медучреждений

Сейчас лицензия есть у 27 медицинских учреждений

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Властям Крыма в течение 2020 года предстоит завершить лицензирование 57 медучреждений, чтобы выполнить поручение президента, сообщила в пятницу ТАСС председатель комитета Госсовета Крыма по вопросам здравоохранения Анна Рубель.

Владимир Путин поручил до 31 марта при участии Росздравнадзора и Роспотребнадзора провести дополнительные подготовительные мероприятия по лицензированию медучреждений Крыма и Севастополя до конца 2020 года, чтобы не допустить дальнейшего переноса сроков лицензирования.

"84 учреждения оказывают медицинскую помощь населению Крыма. Из них получили лицензию и на сегодняшний день работают в рамках законодательства Российской Федерации 27. Еще 30 медучреждений получили лицензии на часть оказываемых услуг. Они и оставшиеся [еще 27] сейчас в процессе получения лицензии", - сказала Рубель, уточнив, что в общей сложности 57 медучреждений Крыма сейчас находятся на разных этапах получения лицензий.

Она отметила, что с федеральной поддержкой медучреждения региона имеют все шансы завершить лицензирование до конца года. "На сегодняшний день финансовых средств должно хватить, чтобы провести эти работы. Другой вопрос - это количество мероприятий, которые необходимо провести: установка и замена тяжелого оборудования, оснащение детских поликлиник, капитальные ремонты практически во всех районных и городских больницах. В первичном звене здравоохранения запланировано строительство 133 ФАПов и амбулаторий во всех районах Крыма, ремонт 80 учреждений в сельской местности. Те изменения, которые нам сегодня предстоят, касаются всех уровней медицины - это колоссальный объем работы, и мы приложим все усилия для решения такой масштабной задачи", - сказала Рубель, добавив, что около 2 млрд рублей предусмотрено по нацпроектам, также отрасль финансируется по ФЦП развития Крыма и Севастополя.

В декабре 2019 года Госдума РФ поддержала законопроект о продлении до 1 января 2021 года полномочий правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается работа медицинских организаций Крыма и Севастополя без получения лицензий. Ранее срок полномочий истекал 1 января 2020 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, у медицинских организаций государственной системы здравоохранения в Крыму и Севастополе нет возможности выполнить в полном объеме необходимые лицензионные требования. В частности, речь идет о наличии зданий, строений, сооружений и помещений, необходимых для предоставления медицинских услуг, а также о наличии медицинских изделий, необходимых для предоставления этих услуг.

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