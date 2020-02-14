Беременным женщинам начнут оказывать в медучреждениях правовую и психологическую помощь

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Минтруд предложил оказывать в медучреждениях России правовую и психологическую помощь беременным женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Соответствующий проект приказа Минтруда опубликован во вторник на федеральном портале нормативных правовых актов.

"В целях создания условий для оказания женщинам в период беременности услуг по правовой, психологической и медико-социальной помощи в медицинских организациях создаются кабинеты медико-социальной и правовой помощи, а также Центры медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации", - говорится в документе.

Такие услуги могут оказывать юристы, медицинские психологи и специалисты по социальной работе, считают в ведомстве. В случае, если штатными нормативами больницы не предусмотрены должности юристов, медицинских психологов (психологов) или специалистов по социальной работе, организация вправе привлекать соответствующих специалистов на договорной основе. Кроме того, такие услуги могут оказывать медработники с высшим или средним образованием, прошедшие специальное обучение.

"Правовая помощь оказывается в виде правового консультирования в устной и письменной форме и заключается в разъяснении законодательства Российской Федерации, предоставлении информации о праве женщин в период беременности на меры социальной защиты (поддержки), гарантиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, порядке обращения в судебные органы для защиты нарушенного права, обжаловании решений, вынесенных органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями", - говорится в проекте приказа Минтруда.

Если женщина подверглась насильственным действиям физического или сексуального характера, то специалист, оказывающий правовую помощь, с согласия женщины принимает меры по защите ее прав, в том числе во взаимодействии с правоохранительными органами, органами местного самоуправления и организациями, поясняется в документе.