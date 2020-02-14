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Минздрав к 14 апреля оценит применение незарегистрированных лекарств для онкобольных детей

Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил представить предложения об отмене ограничений на госзакупки ряда жизненно важных лекарств иностранного производства

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 14 апреля проанализировать практику применения незарегистрированных лекарств для онкобольных детей и представить предложения о внесении необходимых поправок в законодательство России. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства.

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"Минздраву России провести анализ практики применения у детей с онкологическими заболеваниями незарегистрированных лекарственных препаратов, а также зарегистрированных лекарственных препаратов, не содержащих в инструкции по применению соответствующих показаний и порядка применения у детей, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации", - говорится в поручении премьера по итогам совещания о совершенствовании онкологической медицинской помощи.

Срок исполнения поручения установлен до 14 апреля, указано в документе.

Премьер-министр также поручил к 12 марта представить предложения об отмене ограничений на госзакупки ряда жизненно важных лекарств иностранного производства. 

"Представить предложения о возможности отмены ограничений в отношении отдельных лекарственных препаратов, используемых при социально-значимых заболеваниях, предусмотренных постановлением правительства РФ… "Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд", - говорится в поручении премьера. Срок выполнения этой задачи, которая адресована Минздраву, Минпромторгу, Минфина, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службе, установлен до 12 марта, указано в документе.

Ранее в пятницу на совещании у Мишустина вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила, в частности, пересмотреть ограничения на закупку медицинскими организациями на торгах отдельных иностранных препаратов для онкобольных.

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