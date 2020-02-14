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75-летие Победы

Путин обновил состав оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы

В его состав включены Дмитрий Григоренко, Ольга Любимова и Михаил Мурашко

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, которым обновил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Так, в его состав включены вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова и министр здравоохранения Михаил Мурашко. Из комитета исключены бывший вице-премьер Константин Чуйченко и экс-глава Минздрава Вероника Скворцова.

Бывший министр культуры, а теперь помощник президента РФ Владимир Мединский остался в оргкомитете.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичСкворцова, Вероника ИгоревнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияЧуйченко, Константин Анатольевич75-летие ПобедыЛюбимова, Ольга БорисовнаГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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