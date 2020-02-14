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Более 30 ветеранов, инвалидов и их семьи улучшат жилищные условия в КБР в 2020 году

Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета

НАЛЬЧИК, 14 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) утвердили сводный список ветеранов и членов их семей, а также инвалидов и семей с детьми-инвалидами, которые имеют право получить материальную помощь на улучшение своих жилищных условий, 31 из них окажут помощь в 2020 году, еще около 400 остаются в очереди. Соответствующие решения приняты в пятницу на очередном заседании кабмина региона.

"Проектом постановления правительства КБР утверждается единый сводный список граждан, относящихся к отдельным категориям ветеранов и членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях в органах местного самоуправления на 2020 год. Финансовое обеспечение мероприятий составляет порядка 18 млн рублей, количество сограждан, которые улучшат жилищные условия - 31", - сказал и. о. министра строительства и дорожного хозяйства региона Вячеслав Кунижев, представляя проект распоряжения.

Он уточнил, что в прошлом году список включал 481 человека, в нынешнем - 427.

Кунижев также отметил, что средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета. Сводный список составлен на основании официальных данных, представленных администрациями районов и городов республики.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила предоставления субвенций из федерального бюджета для обеспечения жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Теперь средства для выплат, которые поступили в региональный или местный бюджеты, можно будет перечислять на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей бюджетных средств.

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