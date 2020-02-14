Мишустин поручил к 14 апреля доложить о результатах проверки дженериков для лечения рака

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ к 14 апреля должно получить результаты проверки отечественных дженериков, используемых при онкологических заболеваниях. Как сообщила пресс-служба кабмина, соответствующее поручение в пятницу дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам совещания о совершенствовании онкологической медицинской помощи.

"Росздравнадзору провести сравнительный анализ соответствия воспроизведенных лекарственных препаратов российского производства, применяемых при лечении онкологических заболеваний, оригинальным лекарственным препаратам <…>, - говорится в поручении. - О результатах доложить в правительство РФ, срок - до 14 апреля 2020 года".

В частности, должно быть проверено соответствие дженериков требованиям к качеству подобных лекарственных средств.

Также премьер-министр РФ поручил до 25 февраля представить в правительство предложения по возложению на Росздравнадзор полномочий по мониторингу ассортимента и количества имеющихся на рынке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также "их соответствия имеющейся потребности".

Ранее в пятницу на совещании у Мишустина вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила провести сравнительный анализ всех обращающихся на рынке российских онкологических препаратов, их соответствия оригинальным по качеству, эффективности и безопасности. "Мы хотим, чтобы сведения о качестве и безопасности обращающихся дженериков были подтверждены или опровергнуты", - сказала зампред кабмина.