В Третьяковке назвали фейком информацию о дезинфекции галереи из-за коронавируса

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея не проводит никакой дезинфекции из-за коронавируса, в планах - обработка помещений от мышей, крыс и насекомых. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе галереи, назвав распространенную ранее информацию "фейк-ньюс".

В пятницу Telegram-канал Mash опубликовал данные о том, что Третьяковскую галерею якобы дезинфицируют из-за коронавируса.

"Это фейк-ньюс. Те, кто опубликовал это, просто увидели данные на сайте госзакупок, где размещена информация о закупке работ по дезинфекции (дератизация - прим. ТАСС) мышей, крыс, насекомых", - сказали в пресс-службе галереи, добавив, что это плановая процедура.