Путин подписал указы о помиловании трех россиян

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указы о помиловании Павла Петрашова, Раисы Плетневой и Марины Чернышевой. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Помиловать Петрашова Павла Николаевича, 1990 года рождения, осужденного 16 августа 2018 года Татарским городским судом Омской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы", - говорится в указе, который вступает в силу через 10 дней со дня его опубликования. Петрашов был участником ДТП, в котором погиб водитель другого автомобиля.

Другими указами глава государства помиловал Раису Плетневу, осужденную за убийство, и Марину Чернышеву, отбывавшую наказание за причинение тяжкого вреда здоровью. В тексте указов уточняется, что решения приняты руководствуясь принципом гуманности.