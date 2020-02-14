МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил Госдуме оснастить "мигалкой" еще один автомобиль. Соответствующий указ подписан 14 февраля и опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в президентский указ от 19 мая 2012 года. Согласно прежней его редакции Госдуме разрешалось иметь 12 машин с устройствами "для подачи специальных световых и звуковых сигналов в отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств".

Подписанным указом число таких машин увеличивается до 13. Документ вступает в силу со дня его подписания.

В настоящее время использование проблесковых маячков на таких автомобилях разрешено 19 структурам, в том числе органам федеральной и региональной власти и Российской академии наук. Общее число таких автомобилей, на которых могут быть установлены "мигалки", теперь составляет 637.