{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин разрешил Госдуме оснастить "мигалкой" еще один автомобиль

Теперь у нижней палаты парламента таких машин 13

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин разрешил Госдуме оснастить "мигалкой" еще один автомобиль. Соответствующий указ подписан 14 февраля и опубликован на официальном портале правовой информации.

Изменения внесены в президентский указ от 19 мая 2012 года. Согласно прежней его редакции Госдуме разрешалось иметь 12 машин с устройствами "для подачи специальных световых и звуковых сигналов в отсутствии специальных цветографических схем на наружной поверхности этих транспортных средств".

Подписанным указом число таких машин увеличивается до 13. Документ вступает в силу со дня его подписания.

В настоящее время использование проблесковых маячков на таких автомобилях разрешено 19 структурам, в том числе органам федеральной и региональной власти и Российской академии наук. Общее число таких автомобилей, на которых могут быть установлены "мигалки", теперь составляет 637.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Посол РФ назвал необоснованными нападки на Китай в связи со вспышкой коронавируса
Андрей Денисов выразил сомнение в том, что "любая другая страна справилась бы с работами такого масштаба в такой короткий срок"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС