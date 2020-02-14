Голунов получил письмо с извинениями прокуратуры за необоснованное уголовное преследование

"Получил письмо от прокурора Западного округа Москвы", - написал он. В письме говорится, что журналист вправе обратиться с иском в суд о возмещении имущественного и морального вреда.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Журналист интернет-издания Meduza Иван Голунов, ставший потерпевшим по делу о его незаконном задержании, получил извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам журналист.

Ппрокуратура Западного административного округа Москвы 5 февраля сообщала, что направила журналисту Ивану Голунову официальные извинения в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности.

6 июня 2019 года Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков, 8 июня его поместили под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня. 19 декабря 2019 года стало известно, что по факту незаконного задержания Голунова возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее журналист был признан потерпевшим по этому делу.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева. Они обвиняются по статьям о превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Никто из фигурантов вины не признал.

Ранее Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения Голунову, отметив, что "извинения реабилитированному за причиненный ему вред приносятся прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом".