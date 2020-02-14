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Урбанисты определили самые популярные места для романтических встреч в Петербурге

Жители города рекомендовали устраивать свидания на береговых линиях Курортного и Петродворцового районов, а также назвали Стрелку Васильевского острова одним из лучших мест для поцелуев
Стрелка Васильевского острова Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Стрелка Васильевского острова
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Кристина Абелян/. Специалисты лаборатории качества городской жизни (QULLAB) Университета ИТМО ко Дню Святого Валентина подготовили карту самых романтических мест Петербурга. В результате опроса ученые выяснили, что чаще всего пары назначают свидание в историческом центре города, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

"Лаборатория качества городской жизни (QULLAB) Института дизайна и урбанистики Университета ИТМО провела опрос "Любовный Петербург", чтобы узнать романтические предпочтения петербуржцев. Жители города должны были ответить на вопросы о собственной love story (истории любви) и назвать лучшие места для проявления чувств. Традиционно большинство самых подходящих мест для рандеву расположено в историческом центре Петербурга", - говорится в сообщении.

В Петроградском районе горожане предпочитают устраивать свидания на Елагином и Заячьем островах, в Приморском парке Победы и Александровском саду, в Приморском районе - в Парке 300-летия. Самыми романтическими местами Центрального района стали Таврический, Михайловский и Летний сады, Марсово поле и Дворцовая площадь. Жители Васильевского острова любят устраивать романтические сюрпризы на Смоленском кладбище. В Адмиралтейском районе для романтических встреч чаще выбирают Новую Голландию и Александровский сад, в Кировском районе - Канонерский остров, а в Московском - Парк Победы.

Также петербуржцы рекомендуют устраивать свидания на береговых линиях Курортного района, Петродворцового района и Кронштадта. Стрелку Васильевского острова называют одним из лучших мест для поцелуев. "Любопытно, что места первых поцелуев и первых свиданий отличаются от тех, что советуют респонденты. Так, большинство петербуржцев в первый раз поцеловались в торговых центрах, кино, кафе и других точках рядом с метро (лидирует площадь Восстания) или дома", - добавили в ИТМО.

Первые свидания у многих проходили в городских парках, также популярностью пользуются заведения вдоль Невского и Вознесенского проспектов, 1-й и 12-й линий Васильевского острова.

Исследование проводили при помощи платформы MapSurvey, на данный момент в нем приняло участие более 200 человек. Среди респондентов, указавших пол, 36% - мужчины, 64% - женщины. Средний возраст опрошенных - 27 лет.

День святого Валентина

В католической церкви почитается память двух святых мучеников с именем Валентин: один из них был священником в Риме, а второй - епископом города Интерамна (ныне - Терни, Италия). Оба были казнены во время гонения на христиан в III веке. Сейчас уже невозможно точно определить, с каким именно святым Валентином - Римским или Интерамнским - связана легенда, которая легла в основу праздника.

Эта легенда гласит, что священник Валентин оказывал особое расположение влюбленным - помогал писать письма с признаниями в любви, мирил поссорившихся. Кроме того, он тайно венчал легионеров, которым император Клавдий II не позволял жениться, поскольку считал, что свободный от уз брака солдат будет смелее идти в бой. За это священник был арестован и казнен. В тюрьме он исцелил слепую дочь надзирателя, которой оставил прощальную записку с подписью "Твой Валентин".

Традиция празднования Дня святого Валентина именно как "дня влюбленных" возникла в европейских странах в конце XIV века. В память о письме Валентина 14 февраля принято дарить друг другу поздравительные открытки - "валентинки".

В России День святого Валентина стал отмечаться в начале 1990-х годов. Однако в православном календаре есть свои покровители любви - святой Петр и святая Феврония. Днем церковного почитания этих святых является 8 июля (25 июня по старому стилю). С 2008 года в России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности. Многие рассматривают его как альтернативу католическому Дню святого Валентина.

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