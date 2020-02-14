Джек Ма пожертвует еще $1,4 млн на разработку вакцины от коронавируса

ТАСС, 14 февраля. Благотворительный фонд основателя китайского онлайн-ритейлера Alibaba Джека Ма пожертвует еще 10 млн юаней (около $1,4 млн) на разработку вакцины от заболевания COVID-19. Ранее на эти же цели фонд выделил $14,53 млн, сообщает в пятницу агентство "Синьхуа".

Соглашение о дополнительном финансировании было подписано в четверг представителями фонда Джека Ма, медицинского фонда китайского вирусолога Чжун Наньшаня, а также Институтом заболеваний органов дыхания в Гуанчжоу. Чуть больше половины новой суммы (6 млн юаней) будет направлено на разработку новых препаратов в этом институте. Остальные средства будут отправлены на исследование эффективности существующих лекарств в борьбе с коронавирусом.

Также отмечается, что Alibaba бесплатно предоставит технологические мощности и разработки в области искусственного интеллекта.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в Ухане в конце декабря прошлого года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число подтвержденных случаев заболевания в Китае превысило 63,8 тыс., 1380 человек скончались, более 6,7 тыс. выздоровели.