Посол России заявил, что панических настроений у россиян в Китае нет

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Меры безопасности в отношении оставшихся в охваченной эпидемией китайской провинции Хубэй россиян приняты серьезные, панических настроений среди граждан РФ нет. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в КНР Андрей Денисов.

"В целом каких-то панических настроений, кроме единичных случаев, со стороны наших граждан нет", - констатировал он.

По словам Денисова, в провинции Хубэй и ее административном центре, городе Ухань, остаются примерно 40 россиян, с которыми установлена связь. "Меры безопасности в отношении этих граждан там, на месте, приняты довольно серьезные. Хотя, разумеется, жизнь их простой не назовешь, но каких-то серьезных жалоб нет. Мы с нашими людьми связь поддерживаем", - пояснил посол.

Дипломат отметил, что к настоящему времени удалось вывезти всех пожелавших покинуть Хубэй россиян и граждан нескольких стран СНГ. Сейчас они проходят карантин в пансионате под Тюменью. "Мы и там связываемся с этими людьми, в том числе и я поддерживаю контакт с одной семьей с маленькими детьми. В целом люди воспринимают свое положение с пониманием. Их карантин, можно сказать, вступает в завершающую стадию", - сказал он.

"Остальные наши граждане - их здесь десятки тысяч, находящихся в Китае по самым разным причинам, деловым, учебным и так далее, - в принципе, могут при желании выехать из Китая", - продолжил дипломат. Он отметил, что сохраняются регулярные рейсы "Аэрофлота" в Пекин и еще три города.

Денисов добавил, что из Китая выехали те, кто оказался временно не занят. Например, специалисты, работавшие на "объектах двустороннего экономического сотрудничества", которые приостановили свою деятельность, и студенты. "Те, кто остался, просто пережидают время в общежитиях. Начало второго учебного полугодия в Китае отложено на 1 марта", - пояснил он.

Ситуация в Китае

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

5 февраля два борта Воздушно-космических сил доставили в Тюмень 144 человека из Уханя. Среди них 128 россиян, а также граждане стран Евразийского экономического союза и Украины. По информации главного санитарного врача РФ Анны Поповой, все эвакуированные чувствуют себя удовлетворительно и не имеют признаков респираторных заболеваний, вызываемых коронавирусом.

По оценке посольства РФ, в провинции Хубэй, ставшей эпицентром вспышки, находился 341 россиянин, из них на связь с дипломатами вышли 183 человека.