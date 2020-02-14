Посол РФ назвал необоснованными нападки на Китай в связи со вспышкой коронавируса

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Волна нападок на Китай из-за ситуации с новым коронавирусом является неоправданной и необоснованной. Об этом заявил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС посол России в Китае Андрей Денисов.

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"В мире поднялась волна. Я бы даже сказал, мутная волна разного рода нападок на Китай, на мой взгляд, абсолютно неоправданных и необоснованных, - сказал посол. - На наших глазах в Китайской Народной Республике разворачивается огромная по масштабам кампания по борьбе с эпидемией, требующая мобилизации всех сил государства, даже такого государства, как Китай".

Он напомнил, что в Китае, население которого составляет 1,4 млрд человек, около 600 млн живет в 10 провинциях, расположенных рядом с очагом эпидемии - провинцией Хубэй, в которой проживает 60 млн человек. Денисов выразил сомнение в том, что "любая другая страна справилась бы с работами такого масштаба в такой короткий срок".

По наблюдениям посла, в Китае "не спешат хвалить самих себя". "Наоборот, если посмотреть на страницы китайских газет, там довольно много высказывается критических замечаний относительно работы местных органов [власти], да и центральных органов тоже".

"Поистине огромного уважения заслуживают китайские медики, которые героически, не побоюсь этого слова, встали на борьбу с эпидемией <...> Мы неоднократно выражали признательность и уважение, высокое уважение китайскому медицинскому персоналу", - резюмировал посол РФ в КНР.