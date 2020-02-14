Посол России: дипломаты, помогавшие эвакуировать россиян из КНР, чувствуют себя хорошо

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты, принимавшие участие в эвакуации россиян из охваченного эпидемией китайского города Ухань, находятся в карантине на территории посольства в Пекине и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в КНР Андрей Денисов.

По словам дипломата, организация эвакуации потребовала серьезных усилий и большого напряжения. "Добровольцев было много. Все, кто так или иначе занимался этими вопросами, был готов следовать в Ухань. Но в конечном счете мы выбрали двух работников с опытом консульской работы, потому что от них требовались в том числе и эти навыки. Они благополучно выполнили свою задачу и благополучно вернулись в Пекин", - рассказал посол.

"Чувствуют они себя отлично, - констатировал Денисов. - Никаких признаков заболевания у них, собственно говоря, не было и нет".

Как объяснил посол, на территории представительства есть отдельно стоящий домик, где в полном соответствии с медицинскими нормами и требованиями для вернувшихся из Уханя дипломатов организован карантин, за ними дистанционно наблюдают врачи. "У них есть интернет, мы их снабжаем литературой, организовали полностью их быт, - сказал Денисов. - Нарабатываем необходимый опыт. Правда, очень бы хотелось, чтобы он нам больше не пригодился".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

5 февраля два борта Воздушно-космических сил РФ доставили в Тюмень 144 человека из Уханя. Среди них 128 россиян, а также граждане стран Евразийского экономического союза и Украины. Помощь в их эвакуации оказывали прибывшие в Ухань два дипломата из российского посольства.