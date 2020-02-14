{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Посол России: дипломаты, помогавшие эвакуировать россиян из КНР, чувствуют себя хорошо

Андрей Денисов сообщил, что никаких признаков заболевания у них не было и нет

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Российские дипломаты, принимавшие участие в эвакуации россиян из охваченного эпидемией китайского города Ухань, находятся в карантине на территории посольства в Пекине и чувствуют себя хорошо. Об этом сообщил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в КНР Андрей Денисов.

По словам дипломата, организация эвакуации потребовала серьезных усилий и большого напряжения. "Добровольцев было много. Все, кто так или иначе занимался этими вопросами, был готов следовать в Ухань. Но в конечном счете мы выбрали двух работников с опытом консульской работы, потому что от них требовались в том числе и эти навыки. Они благополучно выполнили свою задачу и благополучно вернулись в Пекин", - рассказал посол.

"Чувствуют они себя отлично, - констатировал Денисов. - Никаких признаков заболевания у них, собственно говоря, не было и нет".

Как объяснил посол, на территории представительства есть отдельно стоящий домик, где в полном соответствии с медицинскими нормами и требованиями для вернувшихся из Уханя дипломатов организован карантин, за ними дистанционно наблюдают врачи. "У них есть интернет, мы их снабжаем литературой, организовали полностью их быт, - сказал Денисов. - Нарабатываем необходимый опыт. Правда, очень бы хотелось, чтобы он нам больше не пригодился".

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

5 февраля два борта Воздушно-космических сил РФ доставили в Тюмень 144 человека из Уханя. Среди них 128 россиян, а также граждане стран Евразийского экономического союза и Украины. Помощь в их эвакуации оказывали прибывшие в Ухань два дипломата из российского посольства.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Китайская вирусная пневмония
Карантин в больнице Петербурга за неделю самовольно покинули четыре пациента
При этом, как сообщил Роспотребнадзор, двое из них вернулись на обследование
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС