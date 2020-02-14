Астраханка сможет получить деньги на первенца после отказа в выплате из-за неудачных родов

АСТРАХАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Женщина из Приволжского района Астраханской области, которой ранее отказали в выплатах на первого ребенка из-за двух неудачных родов, все же сможет получить положенные ей деньги. Она предоставила необходимые документы, выплата на ребенка ей назначена с января этого года, сообщила в пятницу ТАСС и.о. директора центра социальной поддержки населения Приволжского района Альфия Бяхова.

Ранее региональные и федеральные СМИ рассказали об истории женщины из Приволжского района, которой отказали в выплате на ребенка. Астраханка дважды неудачно рожала - оба младенца умерли, третий раз все произошло благоприятно, но в выплатах на первого ребенка отказали, объяснив это тем, что ребенок не первенец. Женщина в интервью, выложенном в Telegram-канал Mash, пояснила, что у нее есть документ о смерти только об одном ребенке, второй родился с весом менее 500 граммов и считался выкидышем. История вызвала общественный резонанс, областная прокуратура и региональное Министерство социального развития и труда начали проверку.

"В настоящее время органами социальной защиты совместно с заявителем проведена работа по подбору документов, необходимых для назначения выплаты, и выплата назначена с момента обращения в январе текущего года", - уточнила Бяхова.

По ее словам, женщина обратилась за назначением ежемесячной денежной выплаты на первого ребенка. После межведомственных запросов из органов ЗАГС были получены сведения, что астраханка трижды рожала. При этом заявительница предоставила документы только на двух детей, один из которых умер при рождении. Женщину попросили предоставить необходимые документы, но они предоставлены не были.

Таким образом, на основании имеющихся в органах социальной защиты данных заявительнице изначально отказали в назначении выплаты на первого ребенка.

В региональном Министерстве социального развития и труда ТАСС уточнили, что необходимые для выплаты документы были предоставлены в пятницу.