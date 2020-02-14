Карантин в больнице Петербурга за неделю самовольно покинули четыре пациента

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, помещенные на карантин в инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге, самовольно покинули учреждение в течение последней недели, но двое из них вернулись на обследование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

"Да, подтверждаю, был такой случай, но двое вернулись и дообследуются", - ответила собеседница агентства на вопрос, соответствует ли действительности информация о четырех пациентах, самовольно покинувших карантин.

Одна из двоих не вернувшихся на обследование - Алла Ильина. Как сообщалось, девушка приехала из Китая в начале месяца и была помещена на карантин в больницу им. Боткина, однако позже самовольно покинула учреждение.

"Городская клиническая больница имени С. П. Боткина обеспечивает условия для обследования и лечения пациентов. При госпитализации пациенты предупреждаются, что несоблюдение ими режима изоляции может привести к распространению инфекции и опасно для окружающих. Сотрудники больницы не имеют права физически или иными способами удерживать пациентов и рассчитывают прежде всего на сознательность самих горожан", - сказали ТАСС в пресс-службе городского комитета здравоохранения.