{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

Карантин в больнице Петербурга за неделю самовольно покинули четыре пациента

При этом, как сообщил Роспотребнадзор, двое из них вернулись на обследование

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, помещенные на карантин в инфекционную больницу им. Боткина в Санкт-Петербурге, самовольно покинули учреждение в течение последней недели, но двое из них вернулись на обследование. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора.

"Да, подтверждаю, был такой случай, но двое вернулись и дообследуются", - ответила собеседница агентства на вопрос, соответствует ли действительности информация о четырех пациентах, самовольно покинувших карантин.

Одна из двоих не вернувшихся на обследование - Алла Ильина. Как сообщалось, девушка приехала из Китая в начале месяца и была помещена на карантин в больницу им. Боткина, однако позже самовольно покинула учреждение. 

"Городская клиническая больница имени С. П. Боткина обеспечивает условия для обследования и лечения пациентов. При госпитализации пациенты предупреждаются, что несоблюдение ими режима изоляции может привести к распространению инфекции и опасно для окружающих. Сотрудники больницы не имеют права физически или иными способами удерживать пациентов и рассчитывают прежде всего на сознательность самих горожан", - сказали ТАСС в пресс-службе городского комитета здравоохранения.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
ФСИН предложила вести запись родственников на свидания с заключенными на портале госуслуг
Через портал ФСИН также предлагает предоставить возможность адвокатам предварительно записываться на встречи со своими подзащитными в СИЗО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС