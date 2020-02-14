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Суд в Москве частично удовлетворил иск артистов МХАТ им. Горького к руководству театра

Истцы требовали признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену премий

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск к художественному руководителю МХАТ им. М. Горького Эдуарду Боякову от актеров, недовольных снятием их с ролей и лишением премий. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Взыскать с ответчика компенсацию 709 тыс. рублей за отсутствие премий, также взыскать в пользу каждого истца 3 тыс. рублей компенсации морального вреда", - зачитала решение судья Юлия Зенгер.

Ранее сообщалось, что несколько актеров МХАТа потребовали взыскать с его художественного руководителя Эдуарда Боякова 70 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за творческую дискриминацию. Это артисты Бирюков А. Ю., Болохов Ю. Е., Дубовицкая О. Н., Зайков А. В., Катышева Е. В., Кондратьева Е. Ю. и Наумов А. Н.

Истцы также требуют признать незаконными их перевод на срочные трудовые договоры и отмену им премий руководством театра. Кроме того, артисты, подавшие иск, утверждают, что новое руководство театра не дает им ролей в спектаклях.

В начале декабря 2018 года новым руководителем театра был назначен продюсер и театральный режиссер Эдуард Бояков. Его предшественница Татьяна Доронина заняла специально введенную должность президента театра.

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