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Китайская вирусная пневмония

Власти Сингапура оплатят иностранцам лечение в случае заражения коронавирусом

В министерстве здравоохранения республики сообщили, что это не будет зависеть ни от национальности, ни от типа визы

СИНГАПУР, 15 февраля. /ТАСС/. Иностранцы, в том числе туристы, смогут рассчитывать на бесплатное лечение заболевания, вызванного новым коронавирусом, в государственных больницах Сингапура. Об этом сообщила в пятницу корреспонденту ТАСС представитель министерства здравоохранения республики.

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"Правительство берет на себя все расходы по лечению не только для граждан Сингапура, имеющих статус постоянного жителя, но и всех иностранных граждан. Это не зависит ни от национальности, ни от типа визы", - сказала представитель ведомства. Вместе с тем, по ее словам, "оплачиваться будет только диагностика, лечение заболевания, вызванного коронавирусом, в стационаре и в государственных больницах".

Министр здравоохранения Гань Ким Юн в пятницу сообщил, что число инфицированных новым коронавирусом достигло в стране 67 человек, при этом 17 выздоровели. По его словам, сотрудники ведомства установили личности более 1,3 тыс. человек, контактировавших с инфицированными. Большинство из них помещены в карантин или находятся под наблюдением.

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СингапурКитайская вирусная пневмония
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