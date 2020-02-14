СМИ: во Франции установили самый большой в мире шкаф с сидром

ПАРИЖ, 14 февраля. /ТАСС/. Шкаф с сидром рекордно большого размера установили в городе Кан в Нормандии в рамках первой международной выставки CidrExpo, посвященной этому алкогольному напитку. Об этом сообщает радиостанция France Bleu .

Помимо французского сидра на полке представлены образцы из Швейцарии, Дании, Испании, Бельгии и Литвы. По данным радиостанции, рекорд будет официально подтвержден представителем Министерства юстиции.

Каждый из производителей-участников салона поставил на полку по две-три бутылки с разными видами сидра. "Речь идет о 220 бутылках, представляющих все многообразие этого напитка. И, конечно, каждую из разновидностей можно попробовать", - отметил Жан-Люк Оливье, производитель кальвадоса (нормандский бренди, получаемый с помощью перегонки сидра) и один из организаторов салона.

Авторы идеи решили таким образом привлечь внимание к сидру. По словам участника салона, шеф-повара Тьерри Маркса, этот продукт сейчас сильно недооценен. "Наша гастрономия может им гордиться, он является культурным наследием", - приводит слова Маркса газета Les Echos.

Как считает Жан-Франсуа Бужан, руководитель ассоциации-организатора CidrExpo, нормандцам нужно изменить отношение к этому продукту, чтобы добиться повышения его популярности. "[В Нормандии] есть убеждение, что сидр - это весьма посредственный напиток. Но это совсем не так. Здесь производятся действительно лучшие образцы, американцы и англичане считают наш регион Меккой [для любителей] сидра", - рассказал газете Бужан.

Сидр - слабоалкогольный напиток, получаемый в результате брожения яблочного сока с помощью добавления культивированных дрожжей или натуральным способом. Изобретение сидра историки приписывают королю франков Карлу Великому. Во французских провинциях в XIX веке среди слабоалгокольных напитков сидр уступал по популярности только вину. Во Франции сидр наивысшего качества производят в Бретани и Нормандии. Около 90 млн л этого напитка продается в мире каждый год, из которых на Францию приходится 86%.