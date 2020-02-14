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Рязанский: проект об ограничениях для никотиносодержащей продукции готов ко II чтению

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский уточнил, что законопроектом предусмотрены как регулирующие нормы, так и запреты

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Законопроект, которые предполагает распространение антитабачных правил на всю никотиносодержащую продукцию, доработан ко второму чтению и готов к рассмотрению профильным комитетом, заявил в пятницу корреспонденту ТАСС один из авторов документа, первый заместитель главы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

В пятницу в нижней палате прошло заключительное заседание рабочей группы по подготовке законопроекта. "Следующее обсуждение будет уже на заседании комитета [по охране здоровья], потому что в рабочей группе есть представители с разными интересами, представляющие торговлю, производство никотиносодержащих элементов, веществ и приборов. Точки зрения выслушаны разные", - заметил Рязанский.

"Я считаю, что концепция закона не изменилась, она соответствует всем нашим договоренностям, которые были достигнуты в ходе работы над ним, начиная с ноября прошлого года, - подчеркнул он. - Текст закона приобретает тот вид, который можно уже выносить на обсуждение комитета, голосовать в рамках регламента и направлять эти материалы для соответствующих процедур в правительство и в правовое управление президента".

По словам Рязанского, законопроектом предусмотрены как регулирующие нормы, так и запреты. В частности, он полностью ограждает несовершеннолетних от никотиносодержащей продукции.

Законопроект был принят в первом чтении в декабре прошлого года, в своей первоначальной редакции он предусматривал приравнивание электронных сигарет и кальянов к обычным табачным изделиям с точки зрения ограничений на потребление и продажу. В процессе его подготовки ко второму чтению было предложено распространить эти нормы на всю никотиносодержащую продукцию. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не затягивать с работой над данным документом, предложив рассмотреть его во втором чтении на пленарном заседании 3 марта.

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