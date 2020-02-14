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Штаб кабмина по борьбе с коронавирусом доложил Медведеву о принимаемых мерах

В штаб вошли представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и руководители отдельных федеральных органов исполнительной власти

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Штаб правительства России по коронавирусу доложил заместителю председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрию Медведеву о мерах, принимаемых для предупреждения распространения этой инфекции на территории страны. Об этом говорится на сайте российского Совбеза.

"Представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, созданного в правительстве РФ, и руководители отдельных федеральных органов исполнительной власти на совещании в пятницу доложили заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву о предпринимаемых мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России", - говорится в сообщении.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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