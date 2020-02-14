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Шахматисты из более чем 20 стран мира соберутся в Москве на фестивале "Аэрофлот Опен 2020"

Общий призовой фонд турнира составляет €120 тыс.

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Шахматисты из более чем 20 стран мира соберутся в Москве для участия в международном шахматном фестивале "Аэрофлот Опен 2020", который пройдет с 18 по 28 февраля. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"В мероприятии, которое пройдет уже в 18-й раз, примут участие шахматисты из более чем 20 стран, они будут играть в трех турнирах, которые формируются в соответствии с рейтингом их участников",- сказал собеседник агентства. По его словам, шахматисты всех секций сыграют по швейцарской системе в девять туров.

В пресс-службе отметили, что на турнирах установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров на общую сумму в €2,5 тыс. каждый. При этом каждый участник может получить только один наивысший приз, а общий призовой фонд составляет €120 тыс.

Как ожидается, стартовый список турнира "А" возглавляют экс-чемпион Европы, чемпион мира в составе сборной России Владислав Артемьев, трехкратный победитель всемирной шахматной Олимпиады в составе сборной Армении Габриэль Саргиссян и двукратный чемпион Ирана, чемпион мира среди юниоров-2018 Пархам Магсудлу. Кроме того, в фестивале примет участие действующий обладатель Кубка России Санан Сюгиров, победитель Высшей лиги чемпионата России-2018 Алексей Сарана, победитель и призер различных международных турниров Баскаран Адибан и победитель "Аэрофлот Опен 2018" Владислав Ковалев.

"Фестиваль "Аэрофлот Опен" давно зарекомендовал себя в качестве весьма авторитетной площадки для развития сотрудничества в области интеллектуального спорта, образования и международного культурного обмена", - сказал, в свою очередь, генеральный директор компании Виталий Савельев. По его словам, данное мероприятие - это еще одна возможность поддержать новое поколение шахматистов, для которых участие в турнире открывает путь в мир больших шахмат.

В пресс-службе напомнили, что организаторами соревнований также являются Федерация шахмат России и Ассоциация шахматных федераций. "Мероприятие считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире, в 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров",- сказали в пресс-службе.

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