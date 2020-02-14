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Китайская вирусная пневмония

Россияне с лайнера Westerdam вернутся из Камбоджи за счет судовладельца и с компенсацией

Пресс-атташе посольства РФ в Пномпене Рафаэль Янгареев добавил, что сотрудники консульского отдела находятся в контакте с местными властями и российскими гражданами

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Судовладелец лайнера Westerdam в Камбодже, на борту которого из-за подозрений на коронавирус более недели были вынуждены оставаться граждане РФ, за свой счет отправит их на родину и выплатит компенсации. Об этом сообщил в пятницу пресс-атташе посольства РФ в Пномпене Рафаэль Янгареев в эфире телеканала "Россия-24".

"Российские граждане, семь пассажиров и один член экипажа, продолжают оставаться на корабле. Им оформлены камбоджийские визы, разрешен выход в город. По информации владельца судна, до 16 февраля все пассажиры будут за счет компании отправлены в страны гражданской принадлежности с последующей полной компенсацией понесенных ими материальных потерь", - сказал он.

Пресс-атташе добавил, что сотрудники консульского отдела находятся в контакте с местными властями и российскими гражданами. "В случае необходимости им будет оказано соответствующее содействие", - отметил он.

Лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту вышел из Гонконга 1 февраля. Он планировал совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на инфицирование коронавирусом. Впоследствии заход в свои порты судну запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.

Теги
РоссияКитайКитайская вирусная пневмония
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