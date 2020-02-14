{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Жители Татарстана смогут первыми загрузить фото фронтовиков для музея "Дорога памяти"

Снимки можно будет оцифровать и загрузить в МФЦ, отделениях соцзащиты, в других общественных учреждениях

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Республика Татарстан станет первым регионом России, жители которого смогут загрузить фотографии и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны для музея "Дорога памяти" через многофункциональные центры (МФЦ) и отделения социальной защиты. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Совместно с руководством республики проводится большая работа: в ближайшие дни наши граждане смогут оцифровать и загрузить фотографии для музея в МФЦ, отделениях соцзащиты, в других общественных учреждениях. Создается один из крупнейших в мире музей, протяженностью 1418 м, наш гражданский и сыновний долг увековечить там память своих родных и близких", - цитирует пресс-служба военного комиссара Татарстана Сергея Погодина.

Всего в регионе будет работать более 200 точек для оцифровки и загрузки фотографий. На сегодняшний день в Татарстане собрано около 26 тыс. фотографий красноармейцев, а также 847 фронтовых писем. По этому показателю республика занимает первое место среди 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири, где военкоматы ЦВО проводят сбор материалов.

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах, будут размещены в новом мультимедийном музее "Дорога памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 м, по числу дней Великой Отечественной войны.

Теги
РоссияВеликая Отечественная войнаТатарстан75-летие Победы
Реклама на ТАСС
ФСИН предложила вести запись родственников на свидания с заключенными на портале госуслуг
Через портал ФСИН также предлагает предоставить возможность адвокатам предварительно записываться на встречи со своими подзащитными в СИЗО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС