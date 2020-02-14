Жители Татарстана смогут первыми загрузить фото фронтовиков для музея "Дорога памяти"

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Республика Татарстан станет первым регионом России, жители которого смогут загрузить фотографии и фронтовые письма участников Великой Отечественной войны для музея "Дорога памяти" через многофункциональные центры (МФЦ) и отделения социальной защиты. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"Совместно с руководством республики проводится большая работа: в ближайшие дни наши граждане смогут оцифровать и загрузить фотографии для музея в МФЦ, отделениях соцзащиты, в других общественных учреждениях. Создается один из крупнейших в мире музей, протяженностью 1418 м, наш гражданский и сыновний долг увековечить там память своих родных и близких", - цитирует пресс-служба военного комиссара Татарстана Сергея Погодина.

Всего в регионе будет работать более 200 точек для оцифровки и загрузки фотографий. На сегодняшний день в Татарстане собрано около 26 тыс. фотографий красноармейцев, а также 847 фронтовых писем. По этому показателю республика занимает первое место среди 29 регионов Поволжья, Урала и Сибири, где военкоматы ЦВО проводят сбор материалов.

Все собранные фотографии, письма и другие памятные материалы об участниках Великой Отечественной войны, находящиеся на хранении в семейных архивах, будут размещены в новом мультимедийном музее "Дорога памяти", который строится в подмосковном парке "Патриот" в честь 75-летия Победы над фашизмом. Интерактивный музей будет иметь протяженность 1418 м, по числу дней Великой Отечественной войны.