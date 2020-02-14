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ФСИН предложила вести запись родственников на свидания с заключенными на портале госуслуг

Через портал ФСИН также предлагает предоставить возможность адвокатам предварительно записываться на встречи со своими подзащитными в СИЗО

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний России предлагает вести запись на свидания родственников с заключенными в СИЗО или колониях через портал госуслуг. Такое предложение озвучил за совещании в Совете Федерации представитель управления режима и надзора ФСИН России Сергей Борисов.

"Федеральной службе исполнения наказаний хотелось бы, чтобы такая запись - электронная очередь - могла работать посредством портала госуслуг, потому что эта площадка известна всей стране, многие граждане в ней зарегистрированы, она пользуется доверием граждан", - сказал Борисов.

Он напомнил, что портал предусматривает перечень бесплатных услуг, таких как запись к врачу или подача жалобы прокурору. А процедура регистрации на портале, по его словам, позволит отсечь недобропорядочных граждан, которые с корыстной целью записываются в очередь (для ее переуступки).

"Портал госуслуг хорошо известен и доступен на территории всей страны, что будет удобно для жителя любого региона", - заметил Борисов. Через портал госуслуг ФСИН предлагает предоставить возможность и адвокатам предварительно записываться на встречи со своими подзащитными в СИЗО. Услуга "ФСИН-Визит", когда адвокат может занять электронную очередь вместо живой при входе в СИЗО, существует, но не во всех регионах: каждое учреждение самостоятельно заключает договор на использование этого сервиса.

Но записывать адвокатов на портале госуслуг смогут только на утренние часы. "Законодательно не ограничено время работы адвоката со своим подзащитным в СИЗО, он может общаться и до часа дня, и до пяти часов вечера, и сотрудники ФСИН не вправе ограничить время общения", - заметил Борисов. Но, по его словам, проблемой является то, что для подключения к порталу госуслуг ФСИН потребуется серьезно доработать свои внутренние системы. "К сожалению, какого-либо целевого бюджетного финансирования на создание такой системы у ФСИН нет", - признал Борисов.

Проводивший совещание зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин поддержал идею возможности записи родственников через портал госуслуг на свидания с осужденными. "Это не означает смягчения наказания. Речь идет о другом - жизнь меняется, в нее входят цифровые отношения, цифровые возможности в медицине, в науке, в госуправлении. В том числе и пенитенциарная система не может стоять в стороне, - отметил он. - С одной стороны должно быть исполнение закона, с другой стороны - достойное отношение государства к гражданину".

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