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75-летие Победы

Землю с захоронений советских воинов из шести стран передали для главного храма ВС РФ

Частицы земли будут помещены в латунные гильзы и заложены в мемориальные плиты около комплекса "Дорога памяти" у главного храма ВС РФ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Представители Армении, Бельгии, Латвии, Туркмении, Чехии и Швейцарии в рамках проекта "Горсть памяти" передали в пятницу российским военнослужащим кисеты с землей с мест захоронений советских воинов на торжественной церемонии в Центральном музее Вооруженных сил РФ.

"Мы проводим сегодня очередную акцию по передаче Центральному музею вооруженных сил земли с могил советских воинов, погибших на полях сражений Второй мировой войны, замученных в концентрационных лагерях, умерших от полученных ранений и захороненных на территории шести государств - Армении, Бельгии, Латвии, Туркменистана, Чехии и Швейцарии", - сказал на церемонии начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

По его словам, частицы земли, ранее собранные с братских могил и захоронений советских воинов на территории России, а также переданные российской стороне из других стран, будут помещены в латунные гильзы и заложены в мемориальные плиты около комплекса "Дорога памяти" у главного храма ВС РФ. "Проводимая работа имеет высокую нравственную цель - сохранение правды о войне, изучение нашей ратной истории, установление мест захоронений советских воинов, имен и судеб солдат и офицеров, защищавших Родину, ее свободу и независимость", - подчеркнул генерал.

Он выразил признательность зарубежным партнерам, которые откликнулись на обращение Минобороны РФ и провели торжественные ритуалы по забору частицы земли с захоронений советских воинов. "Мы также благодарим вас за проводимую большую работу по уходу за мемориалами, памятниками и обелисками советским солдатам и офицерам", - сказал Бувальцев.

Он поблагодарил участников Великой Отечественной войны за то, что они пришли на сегодняшнее мероприятие, и за то, что передают свой бесценный опыт новым поколениям молодежи и российских воинов.

В Минобороны РФ уточнили, что на сегодняшний день земля с захоронений советских воинов доставлена из 24 государств.

Акция "Горсть памяти"

Всероссийская военно-патриотическая акция "Горсть памяти" стартовала 22 июня 2019 года. Минобороны России до сегодняшнего дня уже получило землю с братских могил советских воинов из ряда стран мира. По данным ведомства, всего планируется привезти землю из более чем 40 стран. К сегодняшнему дню в рамках акции более чем в 30 странах уже прошли торжественные церемонии. Кроме того, землю собрали более чем с 15 тысяч мест захоронений на территории России.

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Россия75-летие Победы
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