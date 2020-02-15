{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Китайская вирусная пневмония

В Пекине семья с годовалым сыном выписалась из больницы после заражения коронавирусом

Для полного выздоровления им потребовалось чуть больше двух недель

ПЕКИН, 15 февраля. /ТАСС/. Врачи столицы КНР в пятницу выписали из больницы молодую пару с годовалым сыном после успешного излечения от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Торжественная церемония выписки прошла в больнице "Юань" при Пекинском медицинском университете.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Мои родители приезжали к нам на новогодние праздники. У них была двухчасовая пересадка в Ухане. Думаю, так мы и заразились", - рассказала 31-летняя мать по фамилии Ли.

Как сказал ее муж, вскоре после этого у ребенка повысилась температура. "Мы пришли в больницу, потому что сын начал температурить, решили сводить его на обследование. После анализов врачи сказали нам, что вся семья инфицирована", - сказал 29-летний супруг. Инфицирование коронавирусом у молодой четы и ребенка диагностировали 29 января. Для полного выздоровления им потребовалось чуть больше двух недель.

Как отметила женщина, во время пребывания на карантине врачи предоставляли им все необходимое.

"У меня болезнь прошла в легкой форме, симптомов не было, а у моего мужа был жар и кашель, но чего-то тяжелого не было, - рассказала она. - Эта болезнь не такая опасная, как о ней говорят. Людям не надо переживать слишком сильно. Если вы действительно заразились, то просто нужно как можно скорее обратиться в больницу. Вас точно вылечат".

Теги
КитайКитайская вирусная пневмония
Реклама на ТАСС
Минтруд проработает новый проект программы "Доступная среда"
Его должны представить правительству РФ к 15 мая 2020 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС