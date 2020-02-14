Президент клуба "Диалогос" поддерживает идею закрепить в Конституции РФ семейные ценности

АФИНЫ, 14 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Президент греко-российского клуба "Диалогос", издатель газеты "Афинский курьер" в Греции Федор Игнатиадис поддерживает позицию президента России Владимира Путина, выступившего за то, чтобы в Конституции РФ было закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины, а также исключившего появление в России понятий "родитель №1" и "родитель №2". Об этом Игнатиадис заявил в пятницу корреспонденту ТАСС.

"Я очень позитивно отношусь к тому, что сказал Путин по поводу родителей. Я думаю, что и в Конституции это неплохо было бы прописать, тем более что Конституция декларирует социальные ценности", - отметил он. "Хочу напомнить, что, например, Конституция Греции декларирует, что в стране православная религия является главной. Это не значит, что нет свободы совести и нет других религиозных меньшинств, но это декларируется, это традиционные ценности для конкретного общества. Поэтому я смотрю на это очень позитивно", - сказал Игнатиадис.

Он заявил, что понимает, что в России, где много конфессий, более сложная ситуация, чем в Греции, и в РФ нельзя прописать, какая религия является главной. "Но почему бы не продекларировать семейные ценности? Я считаю, что любую Конституцию это только укрепляет. Общество должно что-то объединять - язык, единые ценности. Это не может быть такое определение нации, которое делают при капитализме: нация - это люди, зарабатывающие деньги на единой территории. Поэтому за поправку о закреплении в Конституции России традиционных семейных ценностей я бы проголосовал двумя руками", - подчеркнул Игнатиадис.

Он привел в пример греческое общество, которое, по его словам, все еще ориентировано на традиционные ценности, несмотря на то, что "оно, конечно, столько лет находится под влиянием Запада и достаточно модернизировано, но нападки на семейные ценности здесь никто не решается делать, даже из рядов либералов". "В прессе и других СМИ это не проходит вообще. Понятно, что соцзаказ есть из известных центров, но если это было бы возможно, то уже давно были бы эти нападки на семейные ценности. Но в Греции этот вопрос даже не обсуждается. Такие понятия, как "родитель №1" и "родитель №2", тут однозначно не появятся даже в дискуссии", - заявил Игнатиадис.

Под давлением Запада Греция признала однополое сожительство, договор о котором регулирует главным образом имущественные вопросы, пояснил эксперт. "Но думаю, что дискуссия по однополым бракам, равноценным нормальной семье, тут не начнется. Потому что абсолютное большинство это отвергает. Из политиков никто не решится взять на себя такой груз. Я ни от одного из 300 депутатов не слышал, чтобы он выступал в защиту однополых браков. Может быть, между собой они что-то и говорят, но выйти и публично заявить никто не решается. В ближайшее время, я думаю, на повестке дня это не стоит", - подчеркнул Игнатиадис.

Между тем, комментируя предложение о необходимости занесения в Конституцию РФ запрета на отчуждение российских территорий, президент клуба "Диалогос" заявил, что в целом у него нет четкого мнения по этому вопросу. "Мое мнение нейтрально, не знаю, стоит ли это записывать в Конституции или нет. Естественно, что любое государство добровольно не отчуждает свои территории. Слава богу, в России Вооруженные силы и сам народ за себя постоять могут", - сказал Игнатиадис.

О подготовке поправки к Конституции РФ

В четверг Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправки к Конституции заявил, что идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной, но нужно продумать формулировки. Президент заметил, что "брак - это союз мужчины и женщины, с семьей немножко по-другому", так как семьи могут быть неполными. Как заверил Путин, пока он остается главой государства, в России не появятся понятия "родитель №1" и "родитель №2", а "будут "папа" и "мама". Он также поддержал инициативу о том, что "в основном законе должно быть закреплено понятие брака как союза мужчины и женщины".

Во время этой же встречи президент РФ также заявил, что согласен с идеей конституционно запретить отчуждение территорий России. Эту идею озвучил артист Владимир Машков. Он рассказал о звучащих в иностранной прессе, "особенно рядом с пограничными территориями", высказываниях о том, что после того, как Путин перестанет быть главой российского государства, "откроется окно возможностей" забрать себе часть территорий РФ. В этой связи Машков предложил "закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России", подчеркнув, что "отдавать [территории] нельзя, и даже вести переговоры по этому поводу нельзя, железобетонно". В ответ на это Путин заметил, что сама идея ему нравится, он предложил поручить юристам "сформулировать [инициативу] должным образом".

Президент России 15 января подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправки к Конституции РФ и утвердил состав ее участников. В группу вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.