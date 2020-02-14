Для всех въезжающих в Пекин установили двухнедельный карантин

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация китайской столицы ввела обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, въезжающих в город из других регионов страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу руководящей рабочей группой Пекина по предотвращению распространения нового коронавируса.
Согласно принятому решению, все лица, покидающие столицу, при возвращении обратно обязаны две недели оставаться дома под наблюдением, либо могут быть помещены в зону коллективного карантина. То же правило распространяется на всех гостей города.
Данная мера была предложена в понедельник, после обсуждения руководство столицы признало ее целесообразной. Как отмечается в документе, в случае несоблюдения этого требования нарушившее его лицо будет нести ответственность в соответствии с нормами национального законодательства.