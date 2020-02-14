Для всех въезжающих в Пекин установили двухнедельный карантин

ПЕКИН, 14 февраля. /ТАСС/. Администрация китайской столицы ввела обязательный двухнедельный карантин для всех лиц, въезжающих в город из других регионов страны. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу руководящей рабочей группой Пекина по предотвращению распространения нового коронавируса.

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Согласно принятому решению, все лица, покидающие столицу, при возвращении обратно обязаны две недели оставаться дома под наблюдением, либо могут быть помещены в зону коллективного карантина. То же правило распространяется на всех гостей города.

Данная мера была предложена в понедельник, после обсуждения руководство столицы признало ее целесообразной. Как отмечается в документе, в случае несоблюдения этого требования нарушившее его лицо будет нести ответственность в соответствии с нормами национального законодательства.