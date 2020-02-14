"ВКонтакте" создала маску в поддержку онкобольных детей

"ВКонтакте" создала к Международному дню детей, больных раком, новую маску для историй, которая выглядит как медицинская повязка с изображениями зверей. Как отметили в соцсети, теперь еще больше людей смогут поддержать акцию #МаскаГероя от фонда "Мы рядом".

"Уже второй год подряд сотрудники Команды "ВКонтакте" сами раскрашивают медицинские маски и фотографируются в них, чтобы передать маленьким пациентам заряд дружеского тепла и участия. А в этом году мы решили добавить новый удобный формат", - отметила руководитель направления "Благотворительность" соцсети Екатерина Кочнева.

Чтобы присоединиться к акции необходимо записать историю в маске, а при публикации добавить хештег #маскагероя.