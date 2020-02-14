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Предложения по изменениям в Конституции

Эксперт: идея внести в Конституцию запрет на отчуждение территорий РФ является логичной

Профессор международных отношений Европейского университета Валенсии Хорхе Местре заявил, что это существует в любой Конституции мира

МАДРИД, 14 февраля. /ТАСС/. Предложение конституционно запретить отчуждение территорий России является логичным. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу профессор международных отношений Европейского университета Валенсии Хорхе Местре.

В четверг президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию, что согласен с идеей конституционно запретить отчуждение территорий России. Он отметил, что идея ему нравится, и высказался за то, чтобы поручить юристам сформулировать ее должным образом.

"Путин говорит, что ему бы хотелось, чтобы [часть] нынешней территории России не могла быть отчуждена или отделена - это логика, которая существует в любой Конституции мира", - отметил Местре. Он напомнил, что во второй статье основного закона Испании говорится о том, что "Конституция основана на нерушимом единстве испанской нации, единой и неделимой для всех испанцев родине". "Думаю, что это нормально, что страна хочет защитить свой суверенитет от попыток вмешательства извне", - заключил эксперт.

Комментируя слова Путина о том, что он считает правильной идею зафиксировать понятие брака, как союз мужчины и женщины, Местре уточнил, что "Россия не является единственной страной, которая не признает с легальной точки зрения однополые браки". "Это делают лишь около 15% стран в мире", - добавил он.

Профессор выразил мнение, что некоторые западные СМИ "вырвали из контекста" заявления российского президента по этому вопросу. Эксперт считает, что позицию Путина по данному вопросу стоит уважать, как и мнение других международных лидеров. "В западной прессе зачастую все, что говорит Путин, сразу же пытаются очернить", - считает Местре.

13 февраля президент РФ на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию отметил, что считает правильной идею зафиксировать понятие брака, как союз мужчины и женщины. Путин заверил, что, пока он остается главой государства, в России не появится понятие "родитель 1" и "родитель 2". Президент также заметил, что сама по себе идея защищать традиционные семейные ценности, в том числе традиционный состав семьи, является правильной.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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