Минниханов поручил за месяц провести инвентаризацию школьных столовых Татарстана

КАЗАНЬ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести в течение месяца инвентаризацию мест питания общеобразовательных организаций и оценить их укомплектованность необходимыми кадрами. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба президента республики по итогам совещания по вопросу обеспечения горячим питанием обучающихся начальных классов.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным питанием всех учеников с первого по четвертый классы.

"Рустам Минниханов поручил в течение одного месяца провести инвентаризацию мест питания общеобразовательных организаций, а также оценить укомплектованность школьных столовых необходимыми кадрами (повара, работники пищеблоков). Кроме того, президент Татарстана поручил Министерству образования и науки Республики Татарстан совместно со специалистами управления Роспотребнадзора, с муниципальными образованиями осуществлять контроль за организацией и качеством школьного питания", - говорится в сообщении.

Минниханов также считает важным привлечение общественных организаций к вопросам контроля качества школьного питания, уточнили в пресс-службе. Как сообщил министр образования и науки Татарстана Рафис Бурганов, в 2019-2020 учебном году в 1 402 школах обучаются около 200 тыс. учеников начальных классов (1-4-е классы). По его словам, в текущем учебном году основная часть школ (85%) самостоятельно обеспечивает питание школьников, еще порядка 15% от всех школ обеспечивают питание учащихся, привлекая сторонние организации.