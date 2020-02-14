Девочку из Кургана с большим родимым пятном выписали после успешной операции в Петербурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Девочку из Кургана, тело которой на 80% занимало родимое пятно, выписали из клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, она возвращается домой. Об этом сообщила ТАСС ее мама Мария Хвостанцева.

Операция была проведена 16 января в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

"Сейчас мы отправляемся домой. <...> Все хорошо, кожа прижилась, но еще пока не полностью все зажило", - сказала Хвостанцева, уточнив, что наблюдение за здоровьем девочки далее будет проходить по месту жительства.

История полугодовалой девочки из Кургана привлекла внимание общественности в 2019 году, после того, как священник отказался крестить ее вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства за 4 тыс. рублей. Он объяснил свои действия тем, что ребенок может быть заразным. Девочку крестили после вмешательства епархии.

Родимое пятно, которое занимало 80% тела ребенка, было расположено на спине, животе и частично на голове - врачи курганской детской областной больницы поставили девочке диагноз "невус" и отправили запросы на лечение в различные клиники. Помочь ребенку согласились в Израиле, но сумма оказалась неподъемной для семьи.

Позже было принято решение, что ребенка будут лечить в Петербурге. Мама девочки рассказала, что средства на перелет, обследование и проживание собраны с помощью людей, оказавшихся неравнодушными к проблеме их семьи.

История ребенка с родимым пятном

В декабре 2019 года также сообщалось, что после размещения в соцестях просьбы о помощи на лечение ребенка, родители стали объектом травли и получали призывы убить девочку. Кроме того, в сюжете одного из телеканалов отмечалось, что родители пытались записаться по квоте в больницу в Москве, однако им в этом отказали. Следственные органы Следственного комитета РФ по Курганской области организовали проведение проверки по фактам, о которых сообщили СМИ.