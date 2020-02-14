{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Девочку из Кургана с большим родимым пятном выписали после успешной операции в Петербурге

Мать девочки сообщила, что теперь наблюдение за здоровьем ребенка будет проходить по месту жительства

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Девочку из Кургана, тело которой на 80% занимало родимое пятно, выписали из клиники Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, она возвращается домой. Об этом сообщила ТАСС ее мама Мария Хвостанцева.

На эту тему

Операция была проведена 16 января в клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета.

"Сейчас мы отправляемся домой. <...> Все хорошо, кожа прижилась, но еще пока не полностью все зажило", - сказала Хвостанцева, уточнив, что наблюдение за здоровьем девочки далее будет проходить по месту жительства.

История полугодовалой девочки из Кургана привлекла внимание общественности в 2019 году, после того, как священник отказался крестить ее вместе с другими детьми и предложил индивидуальную процедуру таинства за 4 тыс. рублей. Он объяснил свои действия тем, что ребенок может быть заразным. Девочку крестили после вмешательства епархии.

Родимое пятно, которое занимало 80% тела ребенка, было расположено на спине, животе и частично на голове - врачи курганской детской областной больницы поставили девочке диагноз "невус" и отправили запросы на лечение в различные клиники. Помочь ребенку согласились в Израиле, но сумма оказалась неподъемной для семьи.

Позже было принято решение, что ребенка будут лечить в Петербурге. Мама девочки рассказала, что средства на перелет, обследование и проживание собраны с помощью людей, оказавшихся неравнодушными к проблеме их семьи.

История ребенка с родимым пятном

В декабре 2019 года также сообщалось, что после размещения в соцестях просьбы о помощи на лечение ребенка, родители стали объектом травли и получали призывы убить девочку. Кроме того, в сюжете одного из телеканалов отмечалось, что родители пытались записаться по квоте в больницу в Москве, однако им в этом отказали. Следственные органы Следственного комитета РФ по Курганской области организовали проведение проверки по фактам, о которых сообщили СМИ.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургКурганская область
Реклама на ТАСС
Генсек ООН призвал мировое сообщество совместно решать проблемы изменения климата
Ни одна страна на Земле не защищена от последствий, считает Антониу Гутерриш
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС