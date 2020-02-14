Все нуждающиеся новгородские ветераны улучшили жилищные условия по итогу 2019 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 февраля. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, включенные в региональный список в Новгородской области, получили господдержку для улучшения жилищных условий в 2019 году. Об этом ТАСС сообщил представитель в пресс-службы регионального правительства пятницу.

"Все, кто был включен в областной список ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право и изъявивших желание получить денежную выплату на приобретение жилья, в 2019 году улучшили жилищные условия. С 2010 года по 2019 год включительно улучшили жилищные условия 2286 человек, в том числе 20 человек получили квартиры, а 2266 - выплаты", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что эта мера господдержки в регионе реализовывалась за счет средств федерального бюджета, на улучшение жилищных условий 2286 человек было выделено более 2,2 млрд рублей. "В январе 2020 [года] один ветеран обратился с заявлением на ее [поддержки] предоставление в администрацию Батецкого района (прошло пять лет с момента ухудшения жилищных условий). Четвертого февраля в Министерство [ЖКХ и ТЭК Новгородской области] поступило учетное дело", - добавил он, пояснив, что ветеран будет включен в новый список и обеспечен поддержкой на улучшение жилищных условий.