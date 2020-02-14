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Китайская вирусная пневмония
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В Египте зафиксирован первый случай заражения новым коронавирусом

Положительные пробы на вирус обнаружены у иностранного гражданина, прибывшего из-за рубежа, уточнил официальный представитель Министерство здравоохранения и народонаселения страны
Аэропорт Каира, Египет REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Описание
Аэропорт Каира, Египет
© REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

КАИР, 14 февраля. /ТАСС/. Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Египте . Об этом сообщило Министерство здравоохранения и народонаселения страны. Египет стал первым на Африканском континенте государством, где отмечено заболевание.

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Как указал официальный представитель ведомства Халед Мугахед, положительные пробы на вирус выявлены у иностранного гражданина, прибывшего из-за рубежа. Его национальная принадлежность не уточняется. "Состояние зараженного стабильно, симптомов заболевания у него нет, он помещен в 14-дневный карантин", - отметил Мугахед.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы свыше 63,8 тыс.

Теги
ЕгипетКитайская вирусная пневмония
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