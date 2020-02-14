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В Минздраве считают, что фильм Дудя мотивирует россиян сдать тест на ВИЧ

Фильм повышает уровень информированности населения об этой проблеме, отметил замминистра здравоохранения Олег Салагай
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный ВИЧ в России, очень важен, поскольку он повышает уровень информированности населения об этой проблеме и мотивирует граждан сделать тест. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

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"Фильм, вне всякого сомнения, полезный, несмотря на то, что с некоторыми фактами или, вернее, с такой их подачей (по закону жанра) в фильме можно дискутировать. Но в целом в фильме приводится много важной информации. <...> Он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются. Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения", - пишет Салагай.

Он подчеркнул, что в фильме особое внимание уделено необходимости борьбы со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных. "Сегодня ВИЧ - это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети и все было хорошо", - считает замминистра.

По его словам, если бы в фильме присутствовала информация о деятельности, которую ведут СПИД-центры, регионы и Минздрав РФ, он "только выиграл бы". Кроме того, Салагай выразил надежду, что фильм простимулирует зрителей получить дополнительную информацию о проблеме ВИЧ.

Фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", опубликованный на YouTube-канале журналиста 11 февраля, рассказывает о проблемах россиян, больных ВИЧ и СПИД. В нем приводятся статистические данные, согласно которым в России живут более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИД каждый день умирают около 100 человек. Дудь в своей работе подчеркивает, что она несет просветительскую и гуманитарную миссию.

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