В Минздраве считают, что фильм Дудя мотивирует россиян сдать тест на ВИЧ

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Фильм журналиста Юрия Дудя, посвященный ВИЧ в России, очень важен, поскольку он повышает уровень информированности населения об этой проблеме и мотивирует граждан сделать тест. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Салагай в своем Telegram-канале.

"Фильм, вне всякого сомнения, полезный, несмотря на то, что с некоторыми фактами или, вернее, с такой их подачей (по закону жанра) в фильме можно дискутировать. Но в целом в фильме приводится много важной информации. <...> Он позволяет повысить информированность о проблеме ВИЧ тех, до кого другие активности, к сожалению, не дотягиваются. Острота подачи некоторых фактов, с которой, повторюсь, можно дискутировать в научной или организационной плоскости, в то же время повышает мотивированность к прохождению тестирования и получения необходимого лечения", - пишет Салагай.

Он подчеркнул, что в фильме особое внимание уделено необходимости борьбы со стигмой в отношении ВИЧ-инфицированных. "Сегодня ВИЧ - это не приговор, и очень важно, чтобы человек, у которого эта инфекция диагностирована, проходил лечение и жил обычной жизнью, у него (нее) появлялись здоровые дети и все было хорошо", - считает замминистра.

По его словам, если бы в фильме присутствовала информация о деятельности, которую ведут СПИД-центры, регионы и Минздрав РФ, он "только выиграл бы". Кроме того, Салагай выразил надежду, что фильм простимулирует зрителей получить дополнительную информацию о проблеме ВИЧ.

Фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят", опубликованный на YouTube-канале журналиста 11 февраля, рассказывает о проблемах россиян, больных ВИЧ и СПИД. В нем приводятся статистические данные, согласно которым в России живут более 1 млн ВИЧ-инфицированных, а от СПИД каждый день умирают около 100 человек. Дудь в своей работе подчеркивает, что она несет просветительскую и гуманитарную миссию.