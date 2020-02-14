Мединский отказался комментировать, где лучше установить памятник Александру III

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский отказался советовать, где лучше установить памятник российскому императору Александру III работы скульптора Паоло Трубецкого. Принимать решение в этом вопросе должны сами жители города, заявил он ТАСС.

Ранее Мединский прочитал в Санкт-Петербургском государственном институте культуры лекцию, посвященную 175-летию со дня рождения Александра III. На встречу пришли несколько сотен студентов, которые "засыпали" главу РВИО вопросами. Мединский подробно рассказал, в том числе, о судьбе памятника Паоло Трубецкого. В частности, он упомянул о разных подходах общественных организаций, которые предлагают вернуть памятник на историческое место, например, поставить около Михайловского замка.

Мединский категорически отказался советовать, где этот памятник лучше всего разместить. "Это дело самих жителей города. Они должны сами решить, как это сделать лучше", - подчеркнул глава РВИО. Памятник после Октябрьской революции был снят с площади Восстания, а сейчас стоит перед Мраморным дворцом Русского музея.

Мединский добавил, что задний дворик Мраморного дворца, где памятник был сохранен усилиями сотрудников Русского музея от варварского уничтожения, является "не лучшим местом для почтения памяти одного из самых выдающихся русских императоров, так много сделавшего для страны и Северной столицы".

Памятник Александру III создан скульптором Паоло Трубецким в начале XX века, в мае 1909 года конная статуя была установлена на Знаменской площади (площади Восстания) в Санкт-Петербурге. После Октябрьской революции памятник сняли с площади, и в 1939 году Русский музей принял его на хранение, чтобы спасти от уничтожения. Долгие годы скульптура простояла во внутреннем дворе без доступа посетителей, а в 1994 году была установлена перед Мраморным дворцом. Русский музей планирует отреставрировать памятник в этом году, включив эту работу в юбилейные мероприятия.

Идея переноса памятника Александру III периодически обсуждается в Петербурге по инициативе общественности, но представители городской администрации поясняют, что это вызвало бы много трудностей.