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"Паллада" и "Крузенштерн" завершают первую часть кругосветки

Экипажи судов рассказали ТАСС о том, как отмечают праздники в море, чего им не хватает во время долгих походов и как справляются с трудностями кругосветной экспедиции

УШУАЙЯ /Аргентина/, 14 февраля. /ТАСС/. Учебные парусные суда Росрыболовства "Паллада" и "Крузенштерн", совершающие кругосветную экспедицию в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и 75-летия Победы, в пятницу вышли из порта аргентинского города Ушуайя и отправились к кульминационной точке своего похода. За 105 дней экспедиции фрегат "Паллада" прошел более 12 тыс. миль, его старший товарищ - барк "Крузенштерн", находящийся в походе более двух месяцев, прошел 8,5 тыс. миль.

Сейчас парусники направятся к архипелагу Южная Георгия, где во второй половине февраля встретятся с барком "Седов" и проведут 200-мильную парусную гонку. "Это сутки хода. Но им [конкурентам "Паллады"], конечно, сложнее - очень тяжелые пароходы. "Седов" почти в три раза крупнее "Паллады", а "Крузенштерн" в два раза", - рассказал журналистам капитан "Паллады" Николай Зорченко.

Первая половина экспедиции посвящена 200-летию открытия Антарктиды, часть после гонки будет посвящена 75-летию Победы. До самой Антарктиды парусники дойти не смогут из-за технических характеристик, которые не позволяют им уходить южнее 60 градусов широты.

"Сейчас мы посмотрим, куда сможем спуститься. Беллинсгаузен зашел на 69,29. Но ему повезло - не было тогда еще российского морского регистра судоходства, иначе его бы не выпустили никогда", - иронизирует Зорченко.

Экспедиция Беллинсгаузена и Лазарева до сих пор вдохновляет моряков. "Это была эпоха великих открытий. Они шли в неизведанное. Невозможное лучше всего удается русским морякам", - отметил капитан "Паллады".

Сквозь штормы

За несколько месяцев плавания парусникам пришлось столкнуться с разными погодными условиями. "Первые две недели были сильные штормы, когда мы проходили Балтийское, Северное моря и выходили в Атлантику. Были даже 10-балльные штормы", - рассказал капитан "Крузенштерна" Михаил Еремченко.

Он отметил, что для постоянного экипажа судна непогода - уже привычное дело. "А для курсантов было тяжело, но они сразу закалились, как сталь закаливается. И теперь для них все просто. И я их уже называю морские волки, даже не волчата", - добавил он.

По словам Зорченко, "Палладе" повезло с погодой больше. "С курсантами все было хорошо. Им же ничего не страшно, они и рискуют, особенно друг перед другом. Но в целом погода была нормальная", - сказал Зорченко. Впрочем, как рассказали на "Палладе", плохая погода не мешает всем членам экипажа выполнять свою работу. Однажды в пятибалльный шторм одному из курсантов пришлось срочно обратиться к стоматологу из-за сильной боли, и несмотря на сильную качку, медицинская помощь была оказана успешно.

Праздники на борту

Новый год членам экипажа "Паллады" и "Крузенштерна" выпало отпраздновать в море. Барки в это время находились вблизи Канарских островов. "У нас было шесть елок, чтобы был новогодний и рождественский дух", - рассказал Еремченко. На фотографиях, которые показали члены экипажа, видно, как одна из елок покрыта песком, который нанесло на судно с континента. Помимо елок, на судне были даже свой Дед Мороз, Снегурочка и снеговик.

На "Палладе" курсанты и члены экипажа также надевали праздничные костюмы, но елки в традиционном понимании не было. Чтобы создать праздничную атмосферу, одну из мачт фрегата украсили зеленым полотном.

"Дни рождения тоже отмечаем, но это учебно-парусное судно, и у нас дети на борту, поэтому алкоголь у нас запрещен", - отметил Еремченко.

День всех влюбленных на "Палладе" и "Крузенштерне" обычно праздновать некому. Хотя, как признали капитаны, поскольку сегодня на судах работают и проходят практику не только мужчины, но и женщины, то иногда любовные истории на парусниках случаются. "Это жизнь и никуда не денешься. У нас были случаи, когда начинали дружить курсантами, а уже потом становились офицерами и потом женились", - рассказал Еремченко.

О тяге к морю и тяготам в нем

Для капитанов "Паллады" и "Крузенштерна" столь долгие походы стали уже обыденностью. "Это нормальная жизнь для моряка. Сидеть на берегу больше двух недель - это уже невозможно. Меня постоянно тянет на корабль, в море: делать свою работу, а на берегу делаешь не свою работу - организовываешь, отчитываешься, пишешь бумаги, делаешь заявки", - поделился Зорченко, который впервые вышел в море в 1971 году.

Несмотря на то, что выходы в море уже вошли в привычку, капитан "Паллады" признался, что в каждом походе находятся новые поводы для удивления. "Для меня самым ярким впечатлением было смотреть, как курсанты ведут себя в море, как они живут без берега", - сказал Зорченко.

По его словам, сильнее всего молодые люди страдают из-за отсутствия связи. "У нас бывают длительные переходы, более 30 дней. На стоянках народ дорывается до интернета, до вай-фая, и говорят столько, что обычному человеку года на два хватит", - рассказал он. В свободное время курсанты занимаются спортом. На палубе есть турники и гири. "Сегодня почти не встретишь курсанта, который пьет водку, потому что есть интернет на стоянках", - пошутил капитан "Паллады".

Сами курсанты называют главным минусом долгого плавания нехватку свободного пространства. "Больше всего не хватает места", - признался 20-летний Иван, который проходит обучение на "Палладе". "Не хватает возможности погулять, побегать и, пожалуй, мороженого", - поделилась 17-летняя Виктория - одна из шести курсанток на "Крузенштерне".

Но при всех трудностях и неудобствах оба курсанта с уверенность говорят, что хотели бы отправиться в кругосветный поход еще раз. "Конечно, я хотел бы пойти еще раз, но уже не курсантом", - отметил Иван. По его словам, поход на "Палладе" изменил его взгляд на жизнь. "Я теперь больше думаю о будущем. После возвращения я хочу записаться на курсы английского языка. Когда мы заходили в порты, я понял, как его не хватает", - добавил курсант.

"Первым делом я съезжу к бабушке, она больше всех скучает. Я со всеми созваниваюсь, но она старенькая и не знает, как пользоваться телефоном с интернетом", - поделилась Виктория.

О кругосветке и парусниках

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. "Седов" и "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат в общей сложности более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль.

"Крузенштерн" был построен в 1926 году на немецкой верфи возле Бремерхафена, при спуске на воду парусник получил название "Падуя". Четырехмачтовое судно вошло в десятку крупнейших парусников мира. В 1946 году перешло по репарациям в собственность СССР и было переименовано в честь русского мореплавателя, руководителя первой русской кругосветной экспедиции 1803-1806 годов адмирала Ивана Крузенштерна. "Крузенштерн" совершил два кругосветных плавания, трансатлантическую экспедицию, был победителем международных парусных регат и гонок.

"Паллада" была построена в 1989 году. Фрегат имеет почетный статус участника крупных международных регат и морских фестивалей в Европе, Америке, Австралии и Азии, где члены экипажа всегда удостаивались высоких наград. "Паллада" также является кандидатом на внесение в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстроходное парусное судно в мире. Оно способно "лететь" на своих парусах со скоростью свыше 18 узлов.

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