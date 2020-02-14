Инфицированный новым коронавирусом в Египте оказался китайцем, он помещен в карантин

КАИР, 14 февраля. /ТАСС/. Первый подтвержденный случай заражения новым коронавирусом в Египте зафиксирован у гражданина Китая. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Al-Watan со ссылкой на источники в Министерстве здравоохранения и народонаселения страны.

По имеющимся данным, китаец прибыл из-за рубежа в аэропорт Каира и был направлен в специальную изолированную зону, через которую проходят все пассажиры, прилетающие из стран с выявленным коронавирусом. После того, как взятые у него пробы дали положительный результат, утром он был перемещен на карантин в центральный госпиталь "Ан-Негиля" в провинции Матрух на севере страны. "Беспокоиться не о чем", - заверили представители Минздрава, указав также, что еще 14 человек вызвали подозрения врачей, однако их тесты были отрицательными.

Ранее официальный представитель ведомства Халед Мугахед подтвердил выявление у иностранного гражданина заражения новым коронавирусом в Египте, который стал первым на Африканском континенте государством, где официально отмечено появление этого опасного заболевания. Однако спикер министерства не стал уточнять национальную принадлежность зараженного, указав только, что "его состояние стабильно, симптомов заболевания у него нет, и он помещен в 14-дневный карантин".

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах, включая Россию. По последним данным, жертвами вируса в Китае стали 1380 человек, выздоровели свыше 6,7 тыс., инфицированы более 63,8 тыс.