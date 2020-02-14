Гонка российских парусников в честь 200-летия открытия Антарктиды стартует 21 февраля

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Мемориальная гонка трех знаменитых российских парусников-участников кругосветного плавания "Паруса мира" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, посвященная юбилейной дате открытия шестого континента русской антарктической экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева, стартует в Южной Атлантике 21 февраля.

"В пятницу, 14 февраля, барк "Крузенштерн" и учебный фрегат "Паллада" - участники кругосветного плавания парусников Росрыболовства "Паруса мира" - покинули аргентинский порт Ушуайя и взяли курс в точку встречи с третьим участником экспедиции барком "Седов", - сообщили ТАСС в пятницу в медиацентре кругосветки. - Встреча трех российских парусников запланирована на 20 февраля. Суда проведут совместное маневрирование, а 21 февраля будет дан старт 200-мильной мемориальной парусной гонки в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева".

В назначенное место встречи следует парусник "Седов", который 10 февраля покинул уругвайский порт Монтевидео, где совершил четырехдневную стоянку на маршруте кругосветного плавания

Собеседник отметил, что мемориальная гонка завершится 23 февраля. По окончании гонки парусники расстанутся и продолжат плавание по утвержденным маршрутам.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября 2019 года из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание.

На борту парусников в общей сложности пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг. По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты стран Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, преодолеют около 100 тыс. морских миль.